Amigos de radialista assassinado na Bahia fazem comissão para cobrar investigações

Foto: Reprodução/Redes Sociais Uma semana após o radialista Jota Silva ser assinado, amigos e colegas de trabalho da vítima cobraram celeridades nas investigações da Polícia Civil na tarde desta terça-feira (12), no Complexo Policial de Itabuna, no sul da Bahia. As informações são do g1 Bahia e TV Santa Cruz.

O crime aconteceu no último dia 5 de abril. O corpo do radialista foi encontrado na casa dele com sinais de violência. Até o momento ninguém foi preso.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima e o suposto autor do crime chegam ao local, por volta das 17h. Eles entraram em uma casa e permaneceram no local por algumas horas. Às 21h, o homem sai da garagem com o veículo do radialista, mas não consegue avançar.