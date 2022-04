Amizade abalada: Arthur discute com aliados após formação de paredão no BBB 22

Arthur Aguiar não escondeu a insatisfação após ter sido votado pelos próprios amigos para o paredão desta sexta-feira (15) no BBB 22. Com poucas opções de voto, Paulo André, Douglas e Scooby optaram por ir no cantor por ele ter ido menos vezes ao paredão. “Não concordo, mas respeito. A parada é que fui em 6. Você foi em 2. DG em quantos? Dois?”, disparou o cantor para o surfista.

“Você também usou o argumento errado então, porque você puxou o DG e era pra ter puxado o Scooby. Vamos falar então sobre risco de você ser eliminado e não a palavra paredão… Até porque você tem um paredão a mais que eu então”, falou Gustavo.

“Cara, eu posso te garantir com 100% de absoluta, eu não participei dessa conversa em nenhum momento. A minha memória é muito boa! Se eu tivesse participado, eu lembraria”, argumentou Arthur.

“Mas, assim, você é um cara que pensa muito no jogo, então, se você não participou dessa conversa, será que não faltou um pouco de cnteresse seu?”, continuou o bacharel em direito.

“A última vez que eu lembro da gente falando sobre isso, foi nesse quarto, numa votação que a gente achou que tinha que se votar. Essa é a última conversa que a gente teve sobre jogo”, encerrou Arthur.

isso Scooby vai falando kkkkkkkk aí Arthur insuportável demaisss pic.twitter.com/9o97NjpcPJ — Drii???? (@ninadrii) April 16, 2022

