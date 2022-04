Anitta abre o jogo sobre casamento com Thiago Magalhães: ‘Não era realmente um marido’

Uma declaração de Anitta se tornou, mais uma vez, motivo de polêmica nas redes sociais. Desta vez, a frase dita pela funkeira foi durante a entrevista para o programa ‘Watch What Happens Live’, de Andy Cohen, exibido no último domingo (10). Na ocasião, Anitta comentava sobre seu encontro com Madonna e acabou entrando no tópico de sua vida sexual.