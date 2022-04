Anitta agradece a The Weeknd após homenagem em música; assista

Anitta não deixou passar em branco a menção feita pelo cantor The Weeknd durante o Coachella, ao seu bumbum.

Nas redes sociais, a brasileira compartilhou o trecho do show no qual Abel trocou o nome Selena na música ‘Party Monster’ por Anitta, e mostrou o motivo de ter seu bumbum admirado internacionalmente.

“Ok, obrigada The Weeknd”, escreveu a artista ao mostrar em seu TikTok um vídeo rebolando no evento.

A “homenagem” do canadense movimentou a web, que pediu por duas coisas, uma colaboração entre os artistas e uma ficada da Poderosa com o dono do hit ‘Blinding Lights’.

O artista não fala sobre a vida pessoal na web, mas ao que tudo indica está solteiro. Já Anitta, revelou em uma entrevista estar envolvida com alguém, porém, os fãs acreditam que não seja nada tão sério.

Apesar da interação, os dois ainda não se encontraram publicamente, um dos grandes desejos dos fãs. A artista volta a se apresentar no Coachella na próxima semana, assim como The Weeknd.