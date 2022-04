Anitta bloqueia Bolsonaro após críticas sobre a roupa: ‘vai catar o que fazer, vai’

Após ter publicações ironizadas, a cantora Anitta bloqueou o perfil da conta oficial no Twitter do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Meti logo um block pra esses adms dele não ficarem usando minhas redes sociais pra ganhar buzz na internet — Anitta (@Anitta) April 16, 2022

Situação veio a tona depois que Bolsonaro interagiu com publicações de Anitta defendendo as cores azul, verde e amarelo, usadas pela cantora no look do Festival Coachella.

Anitta argumentou dizendo que “ninguém pode se apropriar do significado das bandeiras do nosso país”, logo na sequência o presidente rebateu com um comentário irônico usando emojis da bandeira.

Fãs ainda repercutiram, afirmando que as postagens em críticas a cantora são uma forma de “mostrar ser um presidente engraçado descolado”. A cantora concordou, e acrescentou dizendo que não fará manifestação contra ele, porque qualquer comentário feito por artistas será “revertido em forma de deboche”.

O perfil do presidente não se manifestou mais sobre o assunto.