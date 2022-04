Anitta bomba nas redes com beijo em dançarina e tombo após sarrada: ‘Porradão’

Foto: Reprodução/Redes sociais

A cantora Anitta bombou nas redes sociais neste sábado (23), depois que alguns momentos da sua apresentação no segundo fim de semana do festival Coachella 2022 foram compartilhados por fãs.

O assunto mais comentado é o leve tombo que a artista levou após um dançarino se empolgar na coreografia da música “Envolver”, sucesso que alcançou o 1º lugar mundial no Spotify.

Anitta disfarçou bem e continuou dançando, mas no vídeo da apresentação dá para ver que a cantora perdeu o equilíbrio e o microfone chegou a bater no chão, fazendo um barulho. Assista ao vídeo abaixo

Nas redes sociais, como Twitter, Facebook e Instagram, fãs da artista e outros internautas brincaram com a situação.

“Anitta tá bem depois dessa?”, escreveu um internauta. “Levou um porrdão”, comentou outro. “Pentada violenta”, brincou uma fã.

Outra coisa que deu o que falar foi o selinho que a cantora deu em uma dançarina em outro momento do show. Uma foto do beijo chegou a ser compartilhada pelo perfil oficial da festa no Twitter.

