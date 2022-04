Anitta quer fazer as pazes com Ludmilla, mas cantora pede retratação pública

Foto: Reprodução / Redes sociais Já falamos aqui que em 2022, além de se tornar de fato um nome de peso no cenário internacional, Anitta quer zerar as rusgas que teve na carreira musical. Foram muitas as tretas, brigas, discussões e desacordos que culminaram no rompimento de parcerias e amizades. Uma das mais sérias foi com Ludmilla. E no que depender da Poderosa, as paz entre elas será selada.

O problema é que Ludmilla, ainda magoada, quer uma retratação pública da ex-amiga. “Ela já sabe que Anitta deseja conversar, retomar os laços. Mas tem um mal-estar ainda, orgulho e a família que não quer que isso aconteça agora para não parecer que a Lud quer tirar proveito de algo porque a outra está estourada”, diz um amigo de ambas. Anitta e Ludmilla já não se falam há quase três anos. Em outubro de 2019 veio a público o kikiki entre as duas após gravarem “Onda Diferente”. No meio do lançamento, Rock in Rio e muita festa, começou a futrica de que Anitta teria dito que Ludmilla era ingrata por ter tentado passar a perna nela ao ter se adiantado aos gringos para tentar parcerias que ela própria tinha prometido à então amiga. Foto: Reprodução / Redes sociais

Até Cardi B estava nesse meio. Anitta teria dito a Lud que levaria uma composição dela para as duas gravarem. O que não aconteceu de fato e Anitta gravou com a americana “Me Gusta”, que entra agora no álbum “Versions of me”.

“Ludmilla se chateou demais com tudo isso, depois ainda teve a Anitta meio que debochando dela no programa que fez e Lud soltou os áudios que mandou para ela. E até hoje isso está entalado. Mesmo um tempão depois”, conta o tal amigo.

O que prometia ser uma longa parceria acabou tão rápido quanto começou. Não experimentem chamar Anitta e Ludmilla para dividirem o mesmo palco, holofote e microfone. A funkeira de Duque de Caxias entrou na lista de desafetos da Poderosa de Honório Gurgel. E sobrou até para Cardi B. Senta lá e pega a pipoca que vamos contar o que realmente aconteceu com as divas do pop!

Tudo começou quando Anitta avisou a Ludmilla que levaria uma composição inédita das duas para Cardi B, já que a rapper americana chamou a brasileira para uma parceria. Ludmilla não se conteve de emoção. Só que a história vazou. Foi um tal de todos os amigos funkeiros do Brasil impregnarem Anitta para levar a música deles também.

Ludmilla não gostou de estar no mesmo pacotão que outros funkeiros e achou injusto Anitta não cumprir o combinado. Mas deixou quieto.

“O problema é que a mãe dela, Silvana, e a namorada, Bruna, ficaram no veneno e infernizando Ludmilla para que ela tomasse uma atitude mais drástica. Brunna (Gonçalves, a namorada) chegou a mandar indiretas pelo Twitter, assim como Ludmilla que falou que não deveria confiar tanto nas pessoas”, conta uma fonte que presenciou toda a treta.

No after que fez após o show do Black Eyed Peas, no último sábado, 5, mesmo dia em que fez show no Palco Mundo e cantou com a banda americana, Anitta fez um desabafo entre amigos em sua casa. Anitta estava muito irritada porque soube que Ludmilla tentou fazer parcerias com os gringos que ela mesma apresentou à cantora.

Anitta disse em alto e bom som no after que Ludmilla era ingrata e quis passar a perna nela.

Ao chegar nos Estados Unidos e encontrar Cardi B, Anitta despejou por lá as músicas que havia levado para a rapper escolher. E ela curtiu uma inédita de Mr. Catra e deicidiu gravá-la com a amiga brasileira.

Aí foi que o barraco desabou. Ludmilla já virada com Anitta, perdeu as estribeiras e as duas tiveram um arranca-rabo pelo Whatsapp. Mas Anitta não quis fomentar ainda mais a confusão e deixou quieto.

Isso aconteceu em agosto. De lá para cá Ludmilla não quis mais nenhum contato com a nova ex-melhor amiga.

O tititi começou nas redes sociais, com fãs de Anitta detonando Ludmilla por ter retirado o nome da ídolo da parceria de “Onda diferente” nas plataformas digitais. Como a coisa tomou um vulto maior, Anitta pediu que ninguém atacasse Lud e explicou que a música foi apenas produzida por ela e Papatinho, e por isso ela recebia direitos autorais.

Ludmilla também passou pano na questão e disse que ao postar comemorando por Ivete Sangalo ter cantado a música no Rock in Rio era apenas a realização de um sonho.

Rock in Rio: o golpe final

Anitta no Palco Mundo. Ludmilla no Palco Sunset. A segunda se apresentou antes. Quando começou a cantar “Onda diferente”, o que ela fez:? Cortou a voz de Anitta e também de Snoop Doog. Para culminar, Brunna Gonçalves fez um vídeo na mesma hora da apresentação e alfinetou dizendo que a “música era do amor dela”.