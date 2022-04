Aniversário de Penedo tem show aberto ao público com Marcynho Sensação

Decom PMP

Penedo comemora aniversário na próxima terça-feira, 12, com shows musicais abertos ao público e programação solene no Paço Municipal.

A gestão Crescendo Com Seu Povo festeja com penedenses e turistas a data que marca os 386 anos de elevação do então povoado ribeirinho à condição de vila, denominada Vila do Penedo do Rio São Francisco pela Coroa Portuguesa.

A programação será aberta às 7 horas, com alvorada festiva da Banda Júlio Catarina (Sociedade Montepio dos Artistas), em frente à sede da Prefeitura de Penedo.

Em seguida, será celebrada Missa em Ação de Graças na Catedral Diocesana, encerrando os atos oficiais com hasteamento dos pavilhões na Praça Barão de Penedo e apresentação da Banda Fanfarra Fênix.

Marcynho Sensação

A noite do feriado municipal será de festa no estacionamento da Prainha Nova, onde a banda Omegazord e o Pagode de Dan Souza abrem para a atração nacional Marcynho Sensação.

O cantor paraibano que já foi jardineiro e servente de pedreiro estourou em 2021 com o hit Rolê. Desde então, ele faz um sucesso atrás do outro com seu estilo de piseiro e forró, sendo convidado para duetos e parcerias com artistas de renome.

Os shows em comemoração ao aniversário de Penedo começam às 19 horas e prometem agitar o público no espaço de acesso livre.