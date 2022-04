Antecipação do 13º salário do INSS começa na semana que vem

A estimativa é de que mais de 30 milhões de beneficiários recebam o adiantamento do INSS. O pagamento do 13º salário acontece para aposentados, pensionistas, entre outros segurados do órgão.

Está confirmado! A antecipação dos pagamentos do 13º salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai começar na semana que vem. De acordo com o calendário de pagamentos do benefício, o primeiro pagamento do benefício começará na próxima segunda-feira (25).

A estimativa é de que mais de 30 milhões de beneficiários recebam o adiantamento do INSS. O pagamento do 13º salário acontece para aposentados, pensionistas, entre outros segurados do órgão.

O adiantamento do 13º salário será automático. Sendo assim, os beneficiários não precisarão assinar nenhum documento ou preencher nenhum tipo de formulário para receber esse dinheiro.

Antecipação do 13º do INSS começa no dia 25

A antecipação dos pagamentos do 13º salário para segurados do INSS foi anunciada oficialmente pelo Governo em março. De acordo com o anúncio oficial, o pagamento adiantado do abono será efetuado a partir do dia 25.

Aposentados, pensionistas e outros beneficiários de programas como o auxílio-doença e auxílio-reclusão, por exemplo, poderão pegar o adiantamento do valor. Esse complemento cairá na forma de duas parcelas nas contas dessas pessoas entre os meses de abril e junho deste ano. Veja o calendário oficial logo abaixo:

Calendário

Calendário da PRIMEIRA parcela para quem ganha até um salário mínimo:

Benefício final 1 : recebe dia 25 de abril;

: recebe dia 25 de abril; Benefício final 2 : recebe dia 26 de abril;

: recebe dia 26 de abril; Benefício final 3 : recebe dia 27 de abril;

: recebe dia 27 de abril; Benefício final 4 : recebe dia 28 de abril;

: recebe dia 28 de abril; Benefício final 5 : recebe dia 29 de abril;

: recebe dia 29 de abril; Benefício final 6 recebe dia 02 de maio;

recebe dia 02 de maio; Benefício final 7 : recebe dia 03 de maio;

: recebe dia 03 de maio; Benefício final 8 : recebe dia 04 de maio;

: recebe dia 04 de maio; Benefício final 9 : recebe dia 05 de maio;

: recebe dia 05 de maio; Benefício final 0: recebe dia 06 de maio. Calendário da PRIMEIRA parcela para quem ganha mais de um salário: Benefício final 1 e 6 recebe dia 02 de maio;

recebe dia 02 de maio; Benefício final 2 e 7 : recebe dia 03 de maio;

: recebe dia 03 de maio; Benefício final 3 e 8 : recebe dia 04 de maio;

: recebe dia 04 de maio; Benefício final 4 e 9 : recebe dia 05 de maio;

: recebe dia 05 de maio; Benefício final 5 e 0: recebe dia 06 de maio. Calendário da SEGUNDA parcela para quem ganha até um salário mínimo: Benefício final 1 : recebe dia 25 de maio

: recebe dia 25 de maio Benefício final 2 : recebe dia 26 de maio

: recebe dia 26 de maio Benefício final 3 : recebe dia 27 de maio

: recebe dia 27 de maio Benefício final 4 : recebe dia 30 de maio

: recebe dia 30 de maio Benefício final 5 : recebe dia 31 de maio

: recebe dia 31 de maio Benefício final 6 : recebe dia 1º de junho

: recebe dia 1º de junho Benefício final 7 : recebe dia 02 de junho

: recebe dia 02 de junho Benefício final 8: recebe dia 03 de junho

8: recebe dia 03 de junho Benefício final 9 : recebe dia 06 de junho

: recebe dia 06 de junho Benefício final 0: recebe dia 07 de junho Calendário da SEGUNDA parcela para quem ganha acima de um salário mínimo: Benefício final 1 e 6 : recebe dia 1º de junho

: recebe dia 1º de junho Benefício final 2 e 7 : recebe dia 02 de junho

: recebe dia 02 de junho Benefício final 3 e 8 : recebe dia 03 de junho

: recebe dia 03 de junho Benefício final 4 e 9 : recebe dia 06 de junho

: recebe dia 06 de junho Benefício final 5 e 0: recebe dia 07 de junho Quem vai receber a antecipação do 13º salário? Para garantir a antecipação do 13º salário do INSS, é necessário receber alguns dos benefícios listados abaixo: Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Aposentadoria por invalidez;

Aposentadoria especial;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão. Quem ficará de fora da antecipação do 13° salário do INSS? De acordo com informações do INSS, nem todos receberão o pagamento antecipado do 13º salário em 2022. Isso porque, de acordo com a regra, nem todos os benefícios que são pagos pelo órgão contam com o direito do pagamento extra. É o caso, por exemplo, do benefício de amparo ao idoso e ao portador de deficiência, denominado de Benefício de Prestação Continuada (BPC). O não pagamento do 13º salário para quem recebe o BPC ocorre porque os beneficiários nesta situação não são previdenciários, ou seja, são somente requeridos pelo INSS e administrados pelo Instituto. O benefício é, na verdade, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Dessa forma, muitos beneficiários que recebem a ajuda salarial, como uma espécie de aposentadoria, acabam acreditando que também possuem o direito ao 13º salário. No entanto, na prática, o benefício não é pago.