Antecipação do 13º salário possibilita a liberação do 14º?

O Governo Federal decidiu antecipar novamente o calendário de pagamentos do 13º salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Sendo assim, os aposentados, pensionistas e demais beneficiários da autarquia ficarão novamente sem os valores no final do ano.

Devido a isto, retorna aos bastidores do Congresso Nacional a discussão acerca da liberação de um 14º salário aos segurados do INSS. A proposta foi criada justamente quando o governo antecipou pela primeira vez os repasses do abono extra em 2020. No entanto, a liberação do benefício ainda é incerta.

13º salário do INSS em 2022

O motivo pelo qual o governo decidiu antecipar o calendário do 13º salário este ano é diferente das justificativas dos anos anteriores. Segundo as informações, a intenção é impulsionar a economia do país, que está fragilizada desde o início da pandemia da Covid-19.

Vale lembrar que cada parcela do 13º salário corresponde a 50% do valor total do benefício recebido pelos segurados. No entanto, na segunda parcela é possível haver descontos do Imposto de Renda, nos casos em que o segurado é declarante.

Além disso, é importante lembrar que não são todos os segurados do INSS que recebem o 13º salário. O benefício extra é concedido aos beneficiários que ganham os seguintes abonos:

Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Aposentadoria por invalidez;

Aposentadoria especial;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão.

Calendário do 13º salário do INSS

Para quem recebe um salário mínimo:

Dígito final NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 25 de abril 25 de maio 2 26 de abril 26 de maio 3 27 de abril 27 de maio 4 28 de abril 30 de maio 5 29 de abril 31 de maio 6 02 de maio 01 de junho 7 03 de maio 02 de junho 8 04 de maio 03 de junho 9 05 de maio 06 de junho 0 06 de maio 07 de junho

Para quem recebe mais que um salário:

Dígito final NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 02 de maio 01 de junho 2 e 7 03 de maio 02 de junho 3 e 8 04 de maio 03 de junho 4 e 9 05 de maio 06 de junho 5 e 0 06 de maio 07 de junho

Pagamento do 14º salário do INSS

Não é possível afirmar que o pagamento do 14º salário será realizado ainda este ano. Isso porque, a proposta precisa passar por várias casas até ser promulgada. Atualmente, o Projeto de Lei (PL) n° 4367/20 está na Câmara dos Deputados, no entanto, ainda precisa receber o parecer favorável do Senado Federal e a sanção presidencial.

De todo modo, o presidente da República já se mostrou contra o pagamento do abono extra aos aposentados e pensionistas do INSS. Para ele, a medida pode impactar negativamente os cofres públicos. Além disso, é importante lembrar que este ano é eleitoral, o que dificulta a liberação de medidas públicas.