Antes da renúncia de Renan, Paulo Dantas recebe apoio de Lula

Minutos antes da solenidade de renúncia do governador Renan Filho (MDB-AL), neste sábado (2), o deputado Paulo Dantas (MDB-AL) seguiu para a sede do diretório estadual do PT, em Maceió.

O que pouca gente sabia é que ele tinha não só uma reunião com dirigentes do PT local – entre eles o deputado federal Paulão -, mas que esse encontro seria acompanhado virtualmente pela cúpula nacional da sigla, caso do ex-presidente Lula.

No final da conversa, após ouvir o parlamentar, Lula disse que gostou das palavras e anunciou o apoio do PT a Paulo Dantas na eleição indireta para governador que será realizada pela Assembleia em até 30 dias. O ex-presidente também declarou apoio ao deputado como candidato a governador nas eleições de outubro.

Dessa forma, concluída uma das etapas cartoriais que foi a renúncia de Renan Filho e a janela partidária aberta para as trocas de partidos, os palanques eleitorais começam a ser definidos em Alagoas.

Lula será o candidato a presidente com o apoio de Paulo Dantas e Renan Filho, respectivamente candidatos ao governo e ao Senado.

O presidente Jair Bolsonaro terá o apoio de Rodrigo Cunha (PSDB), candidato a governador no palanque que vem sendo construído por Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados. Ainda não há nome para o Senado.

Voney Malta/Cada Minuto