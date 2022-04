ANTT suspende operação de linhas de ônibus da Itapemirim no Brasil

Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) suspendeu todas as linhas de ônibus em operação da Itapemirim, por causa das dificuldades financeiras e estruturais enfrentadas pela empresa de transporte rodoviário.

A informação foi divulgada pelo órgão nesta quarta-feira (20), mesmo dia em que a portaria com a decisão foi publicada.

Ao todo, a Itapemirim tem 95 linhas, que atendem a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Pernambuco, Pará, Goiás, Minas Gerais, Paraiba, Espirito Santo, Piauí, Alagoas, Pernambuco e Distrito Federal.

Segundo a ANTT, com a suspensão, só podem ser realizadas a partir desta quarta, as viagens que foram vendidas até 30 dias após a publicação. As demais devem ser canceladas.

Ainda de acordo com a portaria, a medida tem como objetivo manter a segurança dos usuários e manter a prestação de serviço de passageiros adequadamente. A medida vale até que uma nova frota de ônibus passe a operar.

A ANTT recomenda ainda que a Itapemirim deverá observar os direitos dos passageiros, “inclusive com o reembolso de passagens, quando solicitado, ou então remanejamento para outras empresas”.

Crise

Em fevereiro deste ano, rodoviários fizeram uma paralisação nacional cobrando o pagamentos de salários, tíquetes alimentação e outros direitos trabalhistas atrasados.

Na ocasião, passageiros tiveram viagens interrompidas nas rodoviárias.

