Ao citar dietas malucas, Paola Carosella critica Maíra Cardi: ‘Mulher louca’

Paola Carosella foi convidada do programa ‘Papo de Segunda’, da GNT, e não poupou críticas às dietas que ela considera malucas promovidas pela influenciadora Maíra Cardi.

A chef e ex-jurada do MasterChef detonou o vídeo da esposa de Arthur Aguiar em que ela fala sobre “estupro alimentar”. “Tem muitos papos por aí sobre comida. E tem muita gente muito maluca. Tem a mulher do Arthur Aguiar que falou do estupro alimentar. Que mulher louca”, iniciou.