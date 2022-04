Ao reencontrar Jove, José Leôncio se decepciona em ‘Pantanal’; saiba por quê

Foto: Reprodução/Globo

Com um salto de 20 anos, a segunda fase de ‘Pantanal’, novela das nove da Globo, começa a ser exibida a partir da terça-feira (12). O momento será marcado pelo reencontro de Jove (Jesuíta Barbosa) com o pai, José Leôncio (Marcos Palmeira), que se decepcionará com o herdeiro logo de cara.

Jove entrará na nova fase ao lado lado da tia, Irma (Camila Morgado). Na cena, ele pulará de wingsuit (trajse planador) e paraquedas, e, o momento apresentará bem a proximidade do jovem com a ruiva. Ambos estarão empolgados com o salto, mas a mãe do rapaz, Madeleine (Karine Teles), estará bastante nervosa e surtará em uma chamada de vídeo. Acontece que Jove terá furado um compromisso com ela. Após o estresse, a loira diminuirá o limite do cartão de crédito do filho, alegando que ele não sabe o quanto está gastando.

Em casa, Madeleine discutirá com Irma e dirá que Jove não é o seu filho. A ocasião deixará claro a rixa existente entre elas, que disputam a atenção do jovem. Provando tamanha proximidade com o rapaz, a tia será a responsável por contar a Jove que José Leôncio está vivo.

Através de pesquisas na internet, Jove descobrirá toda a verdade sobre o seu nascimento e a relação de seus pais. Logo recorrerá à tia para contar a situação e resolverá ir atrás do fazendeiro.

O reencontro do pai e filho será marcado por um problema logo na chegada. José Leôncio fará um grande churrasco para receber o herdeiro no Pantanal, e o jovem contará que não come carne, o que deixa o grande pecuarista decepcionado. As informações são do ..

