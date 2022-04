Aos 40 anos, Britney Spears revela estar grávida do terceiro filho

Foto: Divulgação

Britney Spears pegou os fãs de surpresa na tarde desta segunda-feira (11) ao anunciar em suas redes sociais que está grávida de seu terceiro filho. A cantora de 40 anos, compartilhou a notícia em seu perfil do Instagram.

“Fiz um teste de gravidez e… bem… estou esperando um bebê […] Espalhando muita alegria e amor”, diz um trecho da publicação.

Conhecida como a Princesa do Pop, Britney esteve sob uma tutela abusiva por parte de seu pai, Jamie Spears. Durante um depoimento, em junho do ano passado, a loira revelou que possuía um DIU, contra sua vontade, para evitar que engravidasse: “Eu quero me casar e ter um filho. Eu queria remover o meu DIU para engravidar, mas o tutor não me deixa porque não querem que eu tenha um filho”.

Vale lembrar que Britney já possui outros dois filhos, Sean Federline, de 16 anos, e Jayden Jame Federline, de 15 anos. Atualmente ela vive um relacionamento com o ator Sam Asghari, de 28 anos.

