O Sistema Municipal de Emprego da cidade de Aparecida de Goiânia disponibiliza mais de 700 vagas de emprego nesta semana. O município, que está localizado na Região Metropolitana da goiana, visa recrutar profissionais, com ou sem experiência, para diversas áreas e funções.

O destaque fica para o cargo de Vendedor Externo, que reúne 97 postos de trabalho, seguido pela função de Operador de caixa (67), Auxiliar de serviços Gerais (32) e Ajudante de motorista (30). Há, ainda, chances para Açougueiro, Ajudante de carga e descarga, Ajudante de encanador, Ajudante geral, Analista de departamento pessoal, Assistente de prevenção de perdas, Assistente departamento pessoal, Auxiliar de almoxarifado, Auxiliar de caixa, Auxiliar de cobrança, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de depósito, Auxiliar de escritório, Balconista de Açougue, Conferente de mercadoria, Costureira em Geral, Cozinheiro geral, Eletricista, Entregador, Estagiário, Estoquista, Gerente de produção e operações, Líder de prevenção de perdas, Motorista, Nutricionista, Repositor de Hortifrúti, Vendedor Interno, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há oportunidades para profissionais com escolaridade a partir do ensino fundamental.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma dessas vagas deverão agendar o atendimento presencial no site da Secretaria do Trabalho, disponível aqui, onde deverão clicar em ‘Vagas de Emprego’, escolher qual vaga deseja e, em seguida, clicar em ‘Quero me Candidatar’.

Os candidatos poderão escolher a unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) mais próxima. Caso a vaga ainda esteja disponível e seja compatível com o perfil do profissional, o serviço vai encaminhar uma notificação de encaminhamento para a entrevista de emprego na empresa contratante.

De acordo com a prefeitura, as vagas são rotativas e, portanto, podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda. O órgão disponibiliza, ainda, um número de Whatsapp – (62) 9 9194-3491 – para esclarecimentos de dúvidas. As empresas também podem utilizar o espaço para vagas de emprego encaminhando pelo número de WhatsApp: (62) 9 9297-4113.