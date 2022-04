Aplicativo de transporte utilizado por ex-BBB Rodrigo Mussi se pronuncia após acidente

De acordo com o 99, que é uma das patrocinadoras do Big Brother Brasil, o passageiro e o motorista estão recebendo suporte da empresa e ela irá colaborar para a investigação.

“A 99 confirma que Rodrigo Mussi estava em uma corrida da plataforma, quando o carro em que estava se envolveu em uma colisão nesta quinta-feira (31), em São Paulo. A empresa lamenta profundamente o acidente e informa que está em busca de contato com os familiares do passageiro e motorista para oferecer apoio e acolhimento necessários – o que inclui seguro contra acidentes pessoais. A empresa irá colaborar com as autoridades no que for preciso durante a investigação”.