aplicativo vai permitir consulta ao Saque Extraordinário

Hoje (8), a Caixa Econômica Federal lançou uma nova versão do aplicativo FGTS, com funcionalidades para consulta de informações sobre o Saque Extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com a nova versão, os trabalhadores com direito ao saque poderão consultar a data prevista e o valor que será creditado.

Segundo o banco, o aplicativo permitirá que o trabalhador informe se não quiser receber o Saque Extraordinário do FGTS. Neste caso, o débito não será realizado na conta do FGTS. Também será possível fazer a inclusão de informações cadastrais para criação de Conta Poupança Social Digital.

Com a nova versão do app do FGTS, mesmo que já tenha ocorrido o crédito dos valores, o trabalhador pode optar por desfazer o crédito automático na Conta Poupança Social Digital até 10 de novembro de 2022. Nas situações em que o crédito dos valores tenha sido feito e a conta não seja movimentada até 15 de dezembro de 2022, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador.

Saque extraordinário do FGTS

Hoje também se deu início à consulta ao saque extraordinário de até R$ 1.000 do FGTS. Essa medida ocorrerá uma única vez, considerando o saldo disponível na data de realização do débito na conta do FGTS, podendo chegar aos mil reais.

Para o titular que possuir mais de uma conta do FGTS, o saque é feito na seguinte ordem: primeiro, as contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela fala que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas vinculadas, com início pela fala que tiver o menor saldo.

Não estarão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito de antecipação do Saque Aniversário, por exemplo.

Consulta e calendário de pagamentos

Para ter direito ao saque, inicialmente o trabalhador deve consultar os valores no aplicativo do FGTS ou no site da Caixa. Para realizar a consulta no site da Caixa, é preciso informar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato antigo que o trabalhador tenha, e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador.

Mês de Nascimento Data de recebimento Janeiro 20/04/22 Fevereiro 30/04/22 Março 04/05/22 Abril 11/05/22 Maio 14/05/22 Junho 18/05/22 Julho 21/05/22 Agosto 25/05/22 Setembro 28/05/22 Outubro 01/06/22 Novembro 08/06/22 Dezembro 15/06/22

O pagamento começa no dia 20 de abril e vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro, a partir de 20 de abril. A retirada será possível até o dia 15 de dezembro.

Além disso, é possível usar também a Senha Cidadão. A página oferece a opção de recuperar a senha, mas é preciso informar o NIS. O número do PIS é gerado no primeiro emprego do trabalhador.

Ele pode estar anotado em sua Carteira de Trabalho, nos extratos de seu FGTS, no seu Cartão Cidadão ou ser obtido em qualquer agência da Caixa. Além disso, a Caixa Econômica Federal informou também que cerca de R$ 30 bilhões serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque.