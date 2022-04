Após acidente, Rodrigo Mussi está ‘lúcido e ativo aos poucos’

O ex-BBB Rodrigo Mussi segue progredindo na recuperação do acidente de carro que sofreu na madrugada de 31 de março. De acordo com informações do boletim médico divulgado neste domingo (24), o empresário está ficando “mais lúcido e ativo aos poucos”.

Os familiares acreditam que Rodrigo será levado para a reabilitação intensiva em breve.

O acidente em que Rodrigo Mussi se envolveu ocorreu na Marginal Pinheiros em São Paulo. O carro de aplicativo onde o ex-BBB estava se chocou com a traseira do caminhão. Ele estava sem cinto de segurança no momento.

O acidente foi registrado como lesão corporal culposa. As investigarão prosseguirão se os familiares do empresário optarem por prestar queixa.

