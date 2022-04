Após acidente, TV Globo envia equipe para dar suporte a familiares de Rodrigo Mussi

Após o grave acidente que Rodrigo Mussi sofreu durante a madrugada desta quinta-feira (31), a TV Globo enviou uma equipe para dar suporte a familiares do ex-BBB. As informações são do jornalista Leo Dias, do site Metrópoles.

Foi enviada uma equipe da emissora até o Hospital das Clínicas de São Paulo para ficar de prontidão e atender quaisquer demandas que forem necessárias tanto da família quanto do empresário.

Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31) enquanto voltava de um jogo do São Paulo. O ex-brother estava sem cinto no banco de trás de um carro de aplicativo e foi arremessado para fora após uma colisão com um caminhão.

“O influenciador Rodrigo Mussi sofreu traumatismo craniano durante o acidente, além de fraturas pelo corpo. O estado de saúde é considerado delicado, porém estável. No momento ele está passando por uma cirurgia múltipla, na perna e na cabeça. Em breve divulgaremos um boletim médico e atualizado”, dizia o comunicado.

