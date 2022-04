Após arrastões, bares e restaurantes disponibilizarão câmeras para polícia

Foto: Reprodução

Câmeras de segurança de bares e restaurantes serão utilizadas pela polícia baiana para prevenir crimes e na investigação de ações ilícitas. A adesão ao projeto Câmera Interativa da Secretaria da Segurança Pública foi anunciada, após reunião, na tarde da última terça-feira (19), no Centro de Operações e Inteligência (COI).

Os integrantes da Abrasel se comprometeram ainda nas divulgações do Alerta Celular (ferramenta da SSP que dificulta a revenda de aparelhos roubados e facilita a devolução de smartphones subtraídos) e do Disque Denúncia (181).

A medida surge após uma onda de assaltos e arrastões em bares e restaurantes. Além da medida, o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, informou aos representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a ampliação do patrulhamento ostensivo.

No dia quatro de abril, o Boteco do Caranguejo, na Rua Guillard Muniz, no Itaigara, foi invadido por quatro homens armados.