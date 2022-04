Após assistir show de Jota Quest da plateia, Ivete Sangalo curte dia de surf em PF

Foto: Reprodução / Instagram

O domingo (17) pode até ter sido de chuva, mas não atrapalhou a cantora Ivete Sangalo de se jogar no mar para um dia de surf em Praia do Forte.

A artista, que escolheu a Linha Verde da Bahia para aproveitar o feriado com a família, compartilhou na web um registro ao lado filho, Marcelo, e do atleta mirim Davi Lucca, campeão sub 8 e sub 10 do Power Kids 2021.

“Dia de surf com @daviluccasurf meu campeão ! @escolafortesurf e meu Celo lindo! Domingo de Páscoa e de paz”, escreveu na legenda. Foto: Reprodução / Instagram De folga no feriado da Páscoa, a apresentadora do The Masked Singer Brasil, aproveitou para curtir o momento como uma “desconhecida”.

A artista assistiu ao show da banda Jota Quest no Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte, da plateia, sem ser perturbada.

Na web, alguns registros da cantora ao lado do marido, Daniel Cady, foram compartilhados por fãs que flagraram o momento. O nutricionista também postou em seu perfil no Instagram uma foto do show.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias