Após ataque a ônibus, Bamor fica suspensa por seis meses dos estádios

A Torcida Organizada Bamor está suspensa dos estádios por seis meses. A punição foi definida pelo Ministério Público da Bahia após ataque a ônibus do Bahia, em fevereiro deste ano.

A investigação da polícia indicou que os suspeitos de jogar artefatos explosivos no ônibus que levava a delegação do clube pertencem à torcida organizada. Ninguém foi preso até o momento.

No dia 19 de fevereiro, o ônibus que levava os jogadores do Bahia para a partida contra o Sampaio Corrêa, em partida válida pela Copa do Nordeste, quando foi atingido por bombas.