Após mais de 10 dias de greve, professores de Feira de Santana retornam às escolas

Os professores da rede municipal de Feira de Santana, cerca de 100km de Salvador, voltaram às salas de aula nesta terça-feira (12), após 11 dias de greve. A categoria paralisou as atividades desde 31 de março.

De acordo com o Sindicato dos Professores do Estado da Bahia (APLB), os professores não retomaram as aulas na segunda (11) porque ainda não tinham sido notificados da decisão judicial. Após serem notificados, os professores suspenderam a greve.