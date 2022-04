Após mais de 9 horas, bombeiros apagam fogo e controlam incêndio no galpão da Codeba

Foto: Divulgação / Subtenente BM Sacramento

O fogo que atingiu o galpão 3 da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), na região do Porto de Salvador, no bairro do Comércio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (15). De acordo com a corporação, não há mais chamas e os bombeiros já se preparam para iniciar o rescaldo. Nove viaturas seguem no local.