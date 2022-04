Após morte de Maria Marruá em ‘Pantanal’, Juma promete vingança: ‘Vô virá onça’

Foto: Reprodução/TV Globo

Nas próximas cenas de “Pantanal”, Maria Marruá (Juliana Paes) será morta por um jagunço que chegará no local junto com Muda (Bella Campos). A moça que se passa por amiga de Juma (Alanis Guillen) chegou até a região em busca de vingança pela morte de seu pai que aconteceu no início da trama das 21h.

No capítulos desta quinta-feira (14), a matriarca será surpreendida durante um momento sozinha no rio, rapidamente ela entenderá que Lúcio (Erom Cordeiro) está junto com Muda e irá para cima do rapaz ao se transformar em onça.

Apesar da luta corporal, o jagunço conseguirá atirar em Maria que com um último esforço matará o crápula. Juma ouvirá os tiros e correrá desesperada em direção da mãe, mas será tarde demais. Ao lado de Muda, ela encontrará o corpo e jurará vingança contra o mandante do crime.

“Eu sô a sua minina… Eu sô a sua Juma, mãe… É. E vôsê sempre a sua minina… A sua Juma Marruá”, dirá ela, em lágrimas. “Vô virá onça, que nem a senhora virava. E nunca mais vô chorá nessa vida… Eu juro, mãe! Eu juro que nunca mais vôchorá nessa vida! E, muito menos, confiá em ninguém!”, dirá.

“Por que argúem pra ví aqui fazê uma mardade dessa, Muda, tem que tê os seus motivos. A mãe tava desconfiada d’ocê…Mas ocê tava comigo quando matâro ela”, desabafará com Muda sem ter ideia de que a moça está por trás de tudo.

“A mãe deve de tê lutado com ele. Ela virava onça quâno ficava com reiva… E eu vi batida de onça lá onde eles luto”, concluirá Juma. Logo depois, a moça sentirá a presença dela: “É ela! A onça Maria Marruá! Parece até que ela tava me ouvínochamá! Fica c’o medo, não, Muda… É só a mãe…Ocê num tem nada o que temê!”.

