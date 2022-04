Após perseguição, homem é detido dirigindo sem ter CNH e embrigado

Foto: Divulgação/PRF

Um homem de 31 anos foi detido após ser flagrado dirigindo sem ter Carteira Nacional de Habilitação (CHN) e embrigado, na noite de sexta-feira (22), em um trecho da BR-242, na cidade de Seabra, na Chapada Diamantina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito, que não teve o nome divulgado, ainda estava com um carro com sinais de adulteração e tentou fugir ao receber ordem de parada durante fiscalização na estrada.

Segundo a PRF, o homem chamou atenção depois de tentar fazer uma ultrapassagem em local proibido e quase bater de frente com um caminhão, a poucos metros do posto da PRF de Seabra. A situação aconteceu por volta das 22h.

Após a manobra arriscada e recusa em parar, uma equipe da unidade operacional passou a perseguir o homem, chegando a percorrer cerca de 1 km, até conseguir alcançá-lo.

A falta da CNH foi constatada após os policiais rodoviários federais fazerem consultas aos sistemas de trânsito.

Ainda durante a abordagem, foi verificado indícios de consumo de álcool, como forte odor da substância. Diante da suspeita, o rapaz foi submetido ao teste de alcoolemia, cujo resultado aferiu 0,45 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), comprovando a embriaguez.

Conforme a PRF, o resultado do teste representa índice cerca de 1,3 vezes maior do valor considerado como crime, que é de 0,34 mgL.

Após ser detido, o motorista foi encaminhado para a delegacia da região, onde deve responder pelos crimes de dirigir sob efeito de álcool, dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação, e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Pena

Além de detenção por crime de trânsito, a multa por alcoolemia custa R$ 2.934,70, valor que é duplicado em caso de reincidência. Ademais, ocorre a penalidade administrativa que suspende ou proíbe o motorista de obter a habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por um período de 12 meses.

