Após ‘rusguinhas’ no passado, Felipe Neto agradece Neymar por ajuda em Paris

Foto: Reprodução / Instagram A saga de Felipe Neto em Paris teve uma ajuda inusitada de Neymar. O influenciador está doente na capital da França e tem narrado aos seguidores a dificuldade de receber atendimento médico. No Instagram, ele contou que recebeu apoio do jogador do Paris Saint Germain. Os dois já tiveram “rusguinhas” no passado, como o próprio Neto explicou.

“Acabou que vou ficar aqui até terça-feira. É a data limite, não vou passar de terça. O motivo é inusitado e eu precisava pelo menos explicar o que aconteceu: quando eu fiquei doente aqui em Paris, a Rafa, irmã do Neymar, depois de ser contactada pela Tatá – obrigado Tatá, linda – ficou preocupada etentou fazer de tudo pra me ajudar. E nisso informou ao Neymar que eu estava doente e tal. E algo que eu realmente não esperava aconteceu: Neymar fez todo o possível pra me ajudar”, começou o youtuber.

“Quem acompanha meu canal há algum tempo sabe que tiveram rusguinhas e ele foi um cara tão incrível que me sinto na obriação de falar o quão incrível ele foi. Ele não precisava ter feito nada. Quero agradecer a ele, Tatá, Rafa, e domingo tem jogo do PSG e eu vou lá assistir e epois vou sair pra jantar com Ney – já estou até chamando de Ney – sei lá, voltas que a vida dá. E eu acho o máximo isso, a vida dar voltas e redescobrir pessoas, estabelecer novos vínculos. Então, acho q vai ser bem divertido”, completou.

O climão entre Felipe Neto e Neymar aconteceu em janeiro, quando o Youtuber foi questionado sobre com que se daria bem em um suposto Big Brother Brasil. Neto disse que ele e o jogador não se dariam bem.

“O Neymar me odeia. Ele não me odeia, ele só me xingou no direct. Ele não gosta quando faço piada com ele, fica put*”, comentou em uma live.

“Eu fiz uma piada no Twitter, brincadeira mesmo, sabe? E o Neymar tinha uma cláusula no contrato dele que quando ele se envolvia em polêmica ‘pesada’, automaticamente uma parte do salário dele era destinado para uma programa de caridade. Saiu essa notícia e eu só retuitei falando: ‘Pô, Neymar, faça mais merd*’. O que tem demais? Tirar sarro, bobagem. Aí ele veio no direct, falou um monte de merd*, me xingou, e eu não respondi”, contou Neto à época.

