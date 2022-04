Após sair para pescar, homem desaparece e é encontrado morto em rio no sul da Bahia

Foto: Reprodução/TV Santa Cruz O corpo de um homem que desapareceu após sair para pescar no domingo (3) foi encontrado sem vida na tarde desta segunda-feira (4), no Rio dos Frades, em Porto Seguro, no sul da Bahia.

Segundo o g1 Bahia, a vítima foi identificada como Iago Alves de Jesus, de 36 anos. O Corpo de Bombeiros informou que ele desapareceu ao atravessa o rio.

A suspeita é de que Iago tenha se afogado no momento da travessia, mas o corpo ainda passará por necropsia no Instituto Médico Legal em Eunápolis, cidade no sul do estado.

Neste ano, duas pessoas da mesma família também morreram no Rio dos Frades. No mês de fevereiro, tio e sobrinho se afogaram enquanto pescavam no local.