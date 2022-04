App do Auxílio está com problema? Como consultar saldos?

O Ministério da Cidadania afirma que o cidadão que quiser consultar as informações básicas sobre a sua conta no Auxílio Brasil, pode fazer isso através do app oficial do programa. O aplicativo está disponível para download, é totalmente gratuito e é tido como o canal “mais seguro, eficaz e confiável” de consulta de dados neste momento. São palavras do próprio Governo Federal.

Mas o que acontece quando o sistema do app do Auxílio Brasil apresenta falhas? Segundo informações do Ministério da Cidadania, o cidadão que passa por essa situação pode recorrer a uma série de canais secundários para tentar verificar algumas informações. Talvez o mais famoso deles seja mesmo o app do Caixa Tem.

Algumas pessoas acreditam que o app da Caixa Econômica Federal funciona apenas para movimentação do dinheiro. Mas isso não é exatamente verdade. Dentro do próprio aplicativo, o cidadão pode conferir a aba exclusiva para consultas. Assim, ele poderá verificar alguns dados como valor do recebimento do programa naquele determinado mês.

Assim como acontece no Auxílio Brasil, o Caixa Tem poderá apresentar uma determinada demora para atualizar algumas informações. Neste momento, por exemplo, o cidadão não conseguirá verificar os dados oficiais do programa para o mês de maio. A informação não está disponível em nenhum canal porque o Ministério da Cidadania ainda não divulgou os detalhes dos próximos repasses.

De toda forma, assim que a atualização acontecer de fato, a informação será enviada tanto para o app do Auxílio Brasil como também para o do Caixa Tem. Dessa forma, o cidadão que não conseguir consultar os dados de um deles, poderá recorrer ao outro sem maiores problemas. Não há nenhum custo adicional para isso.

Consulta ao CRAS

Considere, no entanto, a situação de um cidadão que não consegue consultar as informações básicas da conta nem no app do Auxílio Brasil e nem no aplicativo do Caixa Tem. Isso pode acontecer, por exemplo, com quem não tem rede de internet em casa.

Neste caso, o cidadão poderá fazer uma visita ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). De preferência, a consulta deve acontecer no mesmo local em que o cidadão se inscreveu no Cadúnico.

De todo modo, é importante entrar em contato com a prefeitura da sua cidade para entender como o processo de consulta funciona no município. Em alguns lugares, uma simples ligação já é suficiente. Em outros, é preciso visitar o local de maneira presencial.

Auxílio Brasil

Nesta terça-feira (26), o Governo Federal está seguindo com os pagamentos do seu Auxílio Brasil. Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 7. O dinheiro está na conta desde as primeiras horas desta manhã.

Ainda no decorrer desta semana, o Governo Federal deverá liberar a quantia para as pessoas de outros três grupos. Veja abaixo:

Quarta-feira (27) – Pessoas que têm NIS final 8

Quinta-feira (28) – Pessoas que têm NIS final 9

Sexta-feira (29) – Pessoas que têm NIS final 0

Para fazer parte do Auxílio Brasil, o cidadão precisa ter um cadastro ativo e atualizado no Cadúnico. Trata-se da lista do Governo Federal que reúne as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social no país neste momento.