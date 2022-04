Aprenda a deixar roupa de cama sem cheiro de mofo

Quer conferir algumas dicas incríveis para deixar roupa de cama sem cheiro de mofo? Então veja mais e saiba como lidar com esse problema. É comum guardarmos as roupas de cama e elas ficarem com mal cheiro. Entenda o porquê de isso acontecer e como acabar com o cheiro de mofo da roupa.

Por que a roupa de cama fica com cheiro de mofo?

Já deve ter acontecido com você, de pegar uma roupa guardada no guarda-roupas e ela estar com odor de mofo.

Isso acontece pelo fato de que as roupas de cama são muito volumosas e, ao serem lavadas, acabam ficando com pequenas partículas úmidas na sua trama. Sendo assim, quando elas são dobradas, ficam aquecidas no abrigo e, por fim, proliferam o fungo do mofo, causando todo aquele odor.

Como evitar que a roupa crie mofo?

É preciso deixá-la secar muito bem, pois, mesmo que centrifugada, é importante que a roupa pegue um pouco de sol antes de ser guardada. É incomum passar a roupa de cama, porém, esse é mais um motivo para que suas cobertas terminem seu ciclo de lavagem no sol.

Outro fato importante, é que o fungo do mofo pode ficar imperceptível por muito tempo, só esperando o momento certo de se proliferar.

Por isso, o importante também é sempre higienizar, com vinagre ou água sanitária, os lugares habituais de surgimento do fungo.

Como deixar a roupa de cama sempre cheirosa?

Algumas dicas podem te ajudar a ter um cobertor, edredom ou até mesmo os lençóis mais cheirosos e por mais tempo. Confira:

Lavagem com sabão líquido: Além de ser mais cheiroso, é diluído rapidamente pela lavagem, sendo mais fácil de se remover. O excesso de sabão de outras lavagens, acumulado, traz mal cheiro para a roupa;

Amaciante: O amaciante, se bem usado, pode deixar suas roupas de cama macias e cheirosas, além de hidratar a fibra do tecido e aumentar sua durabilidade;

Desinfetante com formol: Além de eliminar germes e bactérias que causam odor nas roupas, também facilita a remoção do produto na hora do enxágue. Mas, lembre de colocar o desinfetante junto com o sabão na etapa lavagem;

Vinagre: O vinagre ajuda na remoção de sabão da roupa e, além disso, neutraliza todo o tipo de odor que possa vir a se depositar na roupa. Use o vinagre na etapa de enxágue da roupa;

Seque ao sol: O sol é o único componente que consegue eliminar todo e qualquer vestígio de umidade da roupa;

Spray perfumado: Hoje, há diversas marcas que oferecem produtos específicos para borrifar na cama e nas cobertas durante o uso. Use e abuse desse truque para deixar as roupas de cama e o quarto perfumado.

Como combater o mofo?

O mofo é um fungo que se desenvolve na umidade. Logo, é essencial evitar o acúmulo de água ou umidade para não atrair mofo para dentro de casa.

Porém, antes de embolorar roupas, paredes e outros objetos, o mofo fica bastante tempo imperceptível no local. Por isso, é importante ter cuidado e prevenir onde já se sabe que é comum ter mofo. Confira algumas receitas caseiras para eliminá-lo:

Vinagre e bicarbonato: Essa solução é ótima para limpar objetos e superfícies, tanto para remover quanto para evitar o surgimento. A proporção é de 200 ml de vinagre para 50 g de bicarbonato. Misture em um recipiente fundo, pois há uma reação de espuma, depois é só transferir para um borrifador para facilitar o uso;

Água sanitária: Essa solução é para limpeza e controle do mofo em ambientes já contaminados. Utilize a proporção de 100 ml de água sanitária para cada 100 ml de água potável. Realize a aplicação com pano ou derramando sobre o local, deixe agir por 30 minutos e enxágue;

Sugadores de umidade: Você pode confeccionar seu próprio saquinho anti-umidade com ingredientes caseiros, como, por exemplo, giz, carvão ou cal. Embrulhe-os em tule e os disperse pelo ambiente;

Saquinhos de silica: Você também pode comprar os saquinhos sugadores de umidade já prontos em lojas de produtos de limpeza ou supermercados;

Mantenha o ambiente arejado: Frequentemente deixe seu guarda-roupa com as portas abertas. Cerca de 15 minutos por dia já são suficientes para ventilar, evitar o acúmulo de umidade e a formação de mofo. Portas e janelas devem passar o maior tempo possível abertas!

Por fim, esperamos que essas dicas te ajudem a conquistar uma roupa de cama mais cheirosa para esquentar suas noites frias e enfeitar seu quarto. De forma simples e prática tudo pode se tornar melhor!