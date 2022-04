Aprenda como fazer repelente caseiro que não agride a saúde

Picadas de insetos podem parecer simples, mas trazem inúmeros riscos para a nossa saúde, podendo transmitir várias doenças como Dengue e Zika, para citar só alguns exemplos. Entretanto, em algumas situações, o ruim é quando os repelentes comerciais causam alergias, entre outros problemas. Então, que tal uma solução caseira? Neste artigo aprenda a fazer repelente caseiro que não agride a saúde!

Que ingredientes posso usar para fazer repelente caseiro que não agride a saúde?

Afinal, como fazer repelente caseiro que não agride a saúde? Compreenda que existem muitas substâncias naturais que, além de não pesarem no bolso, têm princípios ativos que afastam os insetos. Alguns exemplos são o cravo da índia, citronela, casca de limão e casca de laranja, Todos eles podem ser muito úteis para essa função.

Os repelentes caseiros que citamos acima podem ser usados no corpo, exceto o limão e a laranja, cujas cascas podem ser usadas em repelentes eletrônicos.

Eficácia e duração

Não tenha temor em substituir o repelente industrializado pelo caseiro, pois eles são bem eficazes. Entretanto, o que ocorre é que seus efeitos duram menos tempo, então, será preciso aplicar mais vezes do que aplicaria normalmente, se fosse o produto que comprou na farmácia ou no supermercado.

Então, acompanhe este artigo, pois nós vamos te ensinar como fazer três repelentes caseiros, além de uma ótima dica, que fazer as misturas em um vidro com borrifador para a aplicação. Confira!

Receitas de repelentes caseiros

Lembra que falamos que os ingredientes são baratinhos? Então, o primeiro que vamos te ensinar é o de cravo da índia. Portanto, anote tudo!

Repelente de cravo da índia que não agride a saúde

Ingredientes

600 ml de álcool de cereais;

25 g de cravo-da-índia;

100 ml de óleo de amêndoas ou mineral;

1 vidro escuro para guardar. Se não tiver, cubra um vidro transparente com um pano.

Modo de preparo

Vamos preparar este repelente em duas etapas. Na primeira, você vai, com ajuda de um funil, colocar o álcool de cereais e o cravo no vidro. Depois, tampe o vidro e o deixe guardado por 4 dias, em um local escuro. Dessa forma, balance o frasco duas vezes por dia, uma pela manhã e outra à noite.

Saiba uma outra forma de usar o repelente de cravo da índia

Para afastar formigas, você pode borrifar a mistura com álcool de cereais e os cravos (sem o óleo corporal) nas superfícies onde elas passam. Aliás, quer afastar as formigas do açucareiro? Então insira algumas unidades de cravo da índia dentro. Fique tranquilo que isso não vai alterar o sabor e os insetos vão ficar bem longe!

Quer mais uma dica? Para eliminar o cheiro de urina do seu banheiro, compre um óleo essencial de cravo de índia, pingue duas gotas na tampa do vaso e uma gota na lixeira. Depois volte aqui e nos conte os resultados do uso do cravo da índia como repelente e eliminador de odores.

Repelente de alfazema

Este repelente pode ser usado sem medo, inclusive por crianças a partir dos 4 meses de vida. Dessa forma, o seu preparo é bem simples.

Ingredientes

1 embalagem 200 ml de creme hidratante suave;

?10 gotas de óleo essencial de alfazema.

Modo de preparo

Retire a tampa que veda o creme hidratante e pingue 10 gotas de óleo essencial de alfazema (use o óleo e não a essência de alfazema). Depois é só agitar bem, para que o óleo e o hidratante se misturem.

Pronto! Agora é só espalhar pelas partes do corpo que ficam expostas, como rosto, braços e pernas. Reaplique a cada 2 horas.

Repelente de erva de gatos

A erva de gatos é também chamada de gatária ou catnip. Essa planta medicinal tem como um dos princípios ativos o nepetalactona, que age como um repelente.

O repelente de erva de gatos é bem eficiente, pois a sua aplicação pode ser feita a cada 6 horas, mas não deve ser usada por mulheres grávidas e nem crianças. Não se esqueça disso!

Ingredientes

10 gotas de óleo essencial de erva de gato;

Meia xícara de chá de óleo de amêndoas ou, então, um vidro de óleo de amêndoas de 200 ml pela metade.

Modo de preparo

O preparo é bem simples. Assim como no repelente de alfazema, você pode adicionar o óleo essencial diretamente no frasco, agitar bem todas as vezes que for usar e aplicar no rosto e braços. Depois de aplicar, lave as suas mãos para que a mistura não seja passada acidentalmente nos seus olhos.

Gostou das dicas? Qual vai usar primeiro? Esperamos que todas essas dicas incríveis para fazer repelente caseiro te ajude nesse processo. Depois volte para nos contar!