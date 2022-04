Aprenda métodos simples para congelar e conservar alimentos

O que muitos não sabem é que existem algumas dicas que podem te ajudar na hora de congelar os alimentos e fazer com que não só eles durem mais, mas também fazer com que sua dieta seja mantida e sempre esteja em dia. Então, veja hoje, nesse artigo, algumas dicas incríveis que podem ajudar você a congelar e conservar alimentos.

Saiba mais sobre métodos congelar e conservar alimentos

Hoje vamos te mostrar métodos simples para congelar e conservar alimentos. Quem tem a rotina corrida sabe o quão importante é ter o planejamento nas atividades diárias, para que seja possível conciliar tudo, ainda mais quando o assunto é a alimentação e saúde.

Dessa forma, para quem gosta de manter uma rotina mais saudável e com a alimentação regulada, manter o foco e ter sempre as refeições congeladas pode ser boa parte do trabalho e trazer melhores resultados.

Acompanhe o nosso artigo para aprender métodos simples para congelar e conservar alimentos.

Como congelar as comidas sem fazer com que elas percam as propriedades

Ao contrário do que muitos pensam, é possível sim congelar a comida e ainda manter aquele sabor gostoso de comida fresquinha. Aliás, o mais importante, que é sem fazer com que ela perca seus nutrientes.

Não há nada mais prático do que chegar em casa e já ter sua comida pronta do jeito que você gosta. Então, para isso, o ideal é tirar um dia na semana para que sejam feitos os alimentos e para que sejam congelados também. Assim, todas as semanas você terá comida pronta e sem se preocupar no menu.

Para que a comida não perca sua textura procure sempre congelar os pratos o mais rápido possível e faça com que tenha aquele aspecto de feito na hora, não espere muito para congelar o alimento ele irá perder suas propriedades.

Outra dica importante para que a comida continue conservada e boa após descongelar é fazer o processo natural. Para isso, basta remover por algumas horas o alimento do congelador, isso é, algumas horas antes de consumir, para que seja possível ter a comida ainda mais fresquinha.

Dicas importantes para congelar e conservar alimentos

Quer saber como congelar e conservar alimentos de forma correta? Veja a seguir algumas dicas essenciais e aproveite.

Espere a comida esfriar para congelar e conservar

Para começar a congelar as refeições, lembre-se de sempre esperar que a comida esfrie por completo antes que seja congelada. Isso pode evitar choque térmico e, caso seja uma travessa de vidro, por exemplo, pode evitar que ela quebre, devido à mudança de temperatura. Já no caso dos potes de plástico, eles também podem entortar, então sempre espere que a comida esfrie por completo antes de congelar.

Divida as refeições

Se você estiver congelando carnes, use os potes e faça a conta da quantidade de carne que você ou sua família consome em uma refeição. Então, após fazer as contas, você terá a quantidade certa e contada do alimento para aquela refeição e precisará apenas descongelar os potes algumas horas antes de começar a cozinhar.

Congelar os alimentos em potes evita que seu congelador fique bagunçado e cheio de sacos, além de não grudar com o gelo. Então, ao colocar etiquetas, você ainda tem uma clareza maior do que está em cada pote, além de ter uma maior organização para o seu dia a dia.

Frutas

Mas se for de sua preferência congelar frutas, tome cuidado com a forma que for fazer. Então procure fazer o congelamento das frutas sem a casca ou caroço e corte-a em pedaços pequenos para que seu uso depois seja facilitado.

Congelar frutas é muito comum para que seja possível fazer aquelas vitaminas diárias de forma ainda mais gostosa para sua manhã. Congela-se, também, para qconservá-la por ainda mais tempo em casa, sem precisar se preocupar. Muitas pessoas também gostam de congelar as frutas amassadas em forminhas de gelo.

Alimentos básicos

Outra forma de tornar seus dias mais práticos e organizados é fazendo grandes porções de arroz e feijão durante um dia e congelar suas porções para que seja possível sempre ter esses acompanhamentos em casa. Assim, pode facilitar o seu dia a dia sem se preocupar se dará tempo de cozinhar em determinado momento, pois basta descongelar o arroz e o feijão e fazer a mistura do cardápio do dia.

Dicas de organização para o freezer

Já para organizar seu freezer, prefira comprar potinhos de plástico iguais e do mesmo tamanho. Dessa forma, isso vai facilitar para que todos possam se encaixar e caber melhor no congelador de forma mais organizada. Procure também fazer etiquetas para que você consiga especificar o que é cada pote e qual a data em que fabricou cada refeição, para que ela não fique por muito tempo no congelador.

Esperamos que todas essas dicas de congelar e conservar alimentos te ajudem no seu dia a dia.