Aprenda receita de tirinhas de carne com legumes para almoço

Foto: Divulgação/Nestlé

Não está com muito tempo disponível para preparar o almoço? Os dias corridos pedem receitas rápidas, práticas e que não deixem o sabor de lado. Um excelente exemplo deste tipo de prato é as tirinhas de carne com legumes, dada pela Nestlé. Confira o passo a passo, que leva apenas 30 minutos para ficar pronto e rende quatro porções:

Receita de Tirinhas de Carne com Legumes

Ingredientes

400 g de fraldinha em tiras

2 sachês de tempero pronto

1 pitada de pimenta-do-reino

1 colher (sopa) de óleo

1 cebola pequena em pétalas

1 xícara (chá) de brócolis aferventado

1 mandioquinha em rodelas grossas aferventada

2 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de preparo

Em um recipiente tempere a carne com 1 sachê de tempero pronto e a pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande aqueça metade do óleo e refogue as tiras de carne, em fogo alto, sem mexer muito para não juntar líquido. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira aqueça o restante do óleo, e refogue rapidamente a cebola por cerca de 5 minutos. Adicione o brócolis, a mandioquinha, o tempero pronto restante e refogue até que os vegetais estejam macios, mas ainda firmes (“al dente”). Acrescente a carne reservada, a salsa picada e misture bem. Sirva a seguir.

