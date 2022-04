Arcadis abre NOVOS empregos pelo Brasil; confira os cargos

A Arcadis, uma das maiores empresas voltadas para a sustentabilidade mundial, abriu novas ofertas de emprego. O grupo está em busca de profissionais para serem lotados em vagas no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Se está interessado em concorrer a uma vaga, confira todas as informações sobre a vaga e seus requisitos, a seguir.

Arcadis abre novos empregos pelo Brasil

Sendo uma empresa que busca empregar o design e engenharia com base em princípios de sustentabilidade ambiental, a Arcadis é uma das organizações mais renomadas e respeitadas por investir na evolução, sem deixar de lado a preservação e uso adequado do meio ambiente.

A empresa já conta com quase 30 mil funcionários, que atuam em dezenas de países ao redor do mundo, sendo uma excelente oportunidade para profissionais que desejam aproveitar as melhores opções no mercado de trabalho.

As oportunidades oferecidas pela Arcadis requerem profissionais com formação técnica ou ensino superior, nas áreas de Engenharia, Segurança do Trabalho e Saneamento, além nível intermediário no idioma inglês, tendo em vista que se trata de uma empresa a nível internacional.

Veja as oportunidades disponíveis para sua inscrição:

Técnico de Segurança do Trabalho Pleno (RJ);

Técnico de Saneamento/Fiscal de Obras (SC);

Engenheiro(a) de Projetos Sênior (MG);

Engenheiro(a) de Processor Sênior (MG);

Engenheiro(a) Mecânico Sênior (MG);

Engenheiro(a) Civil (MG);

Engenheiro(a) Eletricista Sênior (MG);

Engenheiro(a) Civil (MG).

Veja também: Justo do Brasil abre vagas de emprego; veja os cargos

Como se candidatar?

Para complementar a equipe Arcadis, os candidatos devem preencher os requisitos e realizarem suas inscrições no link de participação.

Acompanhe demais informações sobre vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos e encontre uma oportunidade de sucesso.