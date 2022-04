Muitos acham que a única opção para quem gosta de Política é se candidatar a um cargo público. No entanto, há diversas outras direções possíveis para quem tem interesse nessa área. Há alguns cursos disponíveis que podem abrir novos horizontes de atuação. Veja abaixo algumas opções.

Áreas de atuação para quem gosta de política

O Direito é um dos cursos mais procurados por lidar diretamente com questões políticas, por por meio desse curso é possível estudar o funcionamento das leis brasileiras e aprofundar o conhecimento sobre a constituição. Desse modo, os profissionais podem atuar tanto na área jurídica quanto na área legislativa.

Para quem tem interesse em atuar na administração de bens públicos o curso de Gestão Pública é uma excelente opção. Os profissionais dessa área atuam em órgãos governamentais e ainda têm a possibilidade de fazer uma especialização em Direito para implantar ações de fiscalização dos recursos públicos.

O curso de História também está diretamente relacionado aos estudos políticos. Apesar de geralmente formar docentes, nesse curso o estudante também se debruça sobre os acontecimentos relevantes da sociedade ao longo dos séculos. Isso ajuda a entender como surgiram conceitos que conhecemos hoje de política e civilização, por exemplo.

Outra área interessante é a de Ciência Sociais. De modo geral, esse curso aprofunda os conhecimentos sobre organização social e forças políticas. Nessa mesma linha há também as Ciências Econômicas, que são a pauta fundamental de qualquer Estado. Através delas é possível entender as diferentes linhas de pensamento que regem as políticas econômicas e analisar como elas influenciam o cenário político e social de um país.

Por fim, a graduação em Relações Internacionais costuma ser muito rica no que diz respeito a entender o cenário político mundial e fazer projeções que auxiliem, por exemplo, na resolução de conflitos e na diplomacia internacional. É uma área que permite atuação nas mais diversas esferas de poder, seja no funcionamento interno de um país ou na relação dele com outras nações.

