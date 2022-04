Arte Rupestre: resumo para ENEM e vestibulares

Arte Rupestre: um resumo completo para as suas provas

O termo “arte rupestre” é utilizado para definir um tipo de arte que era realizado em paredes durante a Pré-História.

O assunto é abordado por questões de história geral e história da arte em diversas provas importantes, com um destaque para a prova do ENEM e os vestibulares.

Dessa maneira, para que você possa se preparar de forma correta, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre a arte rupestre. Confira!

Arte Rupestre: introdução

Como mencionado, o termo “arte rupestre” faz referência às criações realizadas em paredes durante o período conhecido como “Pré-História”.

Devemos mencionar que a arte rupestre foi dividida em dois tipos dentro de uma classificação. A primeira delas é a arte rupestre produzida no período conhecido como “paleolítico superior”. O segundo, por sua vez, faz referência à arte rupestre produzida durante o neolítico (até 8.000 a.C.).

Arte Rupestre: idade das obras

Devemos destacar que os estudiosos ainda não conseguiram identificar o período correto do qual todas as produções de arte rupestre encontradas no mundo foram produzidas. Dentre as pinturas rupestres achadas no continente africano, por exemplo, apenas 5% foram datados.

Esse assunto se deve ao método mais comum utilizado para identificar as datas, o qual é realizado por meio do uso do carbono. Por meio desse sistema, é possível identificar a data da produção somente se a amostra não estiver contaminada.

Arte Rupestre: gravuras e pinturas

As produções da arte rupestre podem ser dividias em dois tipos: gravuras e pinturas.

As gravuras eram realizadas por meio da aplicação de pigmentos sobre a superfície em que a pintura deveria ser realizada. As pinturas rupestres, por sua vez, eram realizadas por meio de gravações de desenhos nas rochas de paredes, normalmente de paredes.

Arte Rupestre: arte parietal

A arte parietal é uma das produções mais comuns dentro de todas da arte rupestre. O termo se refere aos desenhos encontrados dentro das cavernas, dentro das quais os seres humanos da época viviam.

Os temas normalmente retratados estavam relacionados ao cotidiano dos homens da época e à atividade da caça. Outros estudiosos, por sua vez, afirmam que algumas pinturas poderiam ter sido realizadas como ritos para a caça.