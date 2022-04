Arthur Aguiar chora enquanto brothers assistem ao carnaval no BBB 22: ‘não consigo’

Arthur Aguiar não se conforma com o fato de ter sido eliminado da prova de imunidade do BBB 22 após esquecer de apertar o botão. Enquanto os demais brothers assistiam ao desfile das escolas de samba do RJ, o ator se dirigiu ao quarto e chorou sozinho na madrugada deste sábado (23).

“Qual foi Thurrar, não vai assistir com a gente? Que loucura, Arthur!”, disparou P.A ao ver o brother triste. “Não, mano, tô com muito sono, muito cansado.. Na hora que for a Beija-Flor, se tu tiver acordado me chama que eu assisto a Nat”, falou o ator.

Já no quarto ele não conseguiu segurar o choro. “Desculpa todo mundo que tava torcendo por mim, eu dei o meu melhor, desculpa.. Não consigo ficar feliz, não consigo, isso é um defeito meu. Queria muito.. Desculpa Brasil, desculpa todo mundo.. Não acredito”, lamentou.

