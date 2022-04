Arthur Aguiar confronta Gustavo: ‘não achou que o Scooby ia me salvar’

A formação de paredão na madrugada desse sábado (9) deu o que falar na casa do BBB 22. No lugar de votar em um brother para ser eliminado, os participantes precisavam votar em alguém para salvar do paredão. Após a dinâmica, Arthur e Gustavo discutiram.

“Não tô bolado contigo. Mas no quarto você já comprou um cenário que nem sabia. Se você esperasse o Pedro [Scooby chegar e ele falasse: ‘Imunizei o Gustavo’, caberia aquela atitude. Mas antes do Pedro foi mais desmotivado ainda”, comentou Gustavo.

“Vou dar meu ponto de vista para vocês. Qual foi a lógica que passou na minha cabeça. No último jogo da discórdia, de atitude de milhões, ele [Pedro] deu para você. O D.G [Douglas] é o líder, o P.A [Paulo André] tá imunizado”, rebateu Arthur.

“Quando eu entrei no quarto e o P.A falou que salvou o Gustavo, eu falei f*deu. Esquece que eu fiquei bolado. Você também não achou que o Scooby ia me salvar?”, completou o ator.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.