Arthur Aguiar desabafa sobre BBB 22: ‘Tá muito ruim’

A saudade de casa já está insuportável para Arthur Aguiar. Enquanto tomava banho na noite desta terça-feira (19), o brother desabafou com Paulo André sobre o assunto e afirmou que não está em um momento fácil.

“Tá muito difícil para mim, cara. Tô muito no meu limite. Tá muito ruim. Se eu sair, tipo, tudo bem. Se eu ficar, eu aguento ficar mais 7 dias aí. Tô com muita saudade da minha filha, da minha mulher.. Tá difícil, falou o ator.

O esposo de Maira Cardi afirmou que pensou em desistir do programa. “Eu não apertaria o botão pelas pessoas que estão torcendo por mim e as pessoas que estão lá fora trabalhando.. Eu só saio se o público quiser que eu saia, mas é o primeiro paredão que se eu sair, não vou sofrer. Tô com muita saudade da minha casa”, completou.

