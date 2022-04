Arthur Aguiar é o escolhido pelo público para quarto secreto em paredão falso

Avisa que é ele! Com 82% dos votos, Arthur Aguiar foi o grande escolhido pelo público para ir ao quarto secredo no paredão falso do BBB 22. O brother disputou o benefício ao lado de Eliezer, Gustavo, e Linn da Quebrada.

Ele ficará no cômodo e voltará para a próxima prova de liderança. Lá ele poderá assistir tudo que acontece na casa, e terá alguns poderes, como colocar todo mundo na xepa ou cortar a água.

O esposo de Maira Cardi ficou bastante emocionado ao perceber que não havia sido realmente eliminado. Assista abaixo:

AH QUE ISSO EU ESTOU ARTHURIZADOOOOOOOOO pic.twitter.com/HyoeJor04F — Arthur Aguiar ✨???? (@Aguiarthur) April 6, 2022

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.