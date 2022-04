Arthur Aguiar pede relaxante muscular após reclamar de dores no castigo do monstro

Arthur Aguiar não gostou de ter recebido o castigo do monstro de Jessilane. Ao lado de Paulo André, o ator cumpriu mais de sete horas de punição e reclamou bastante de dores no corpo. Ele chegou a pedir um relaxante muscular para a prodoução.

Como o artista não pode entrar na casa para falar com a produção no confessionário enquanto não for permitida uma pausa, ele pediu que Douglas fizesse esse favor. “Estou com muita dor nas pernas e na lombar”, falou o esposo de Maira Cardi.

Já Paulo André segue bastante resistente na dinâmica e não fez muitas reclamações.

Uma nova formação de paredão acontecerá nesta sexta-feira (1). O anjo da semana, Jessilane, é autoimune e o dono da liderança, Gustavo, terá que indicar um dos castigados do monstro. Clique aqui para relembrar.

