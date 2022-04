Arthur Aguiar rememora eliminação de Bárbara no BBB 22: ‘deturpou história’

A madrugada deste sábado (9) rendeu no BBB 22. Durante uma conversa com Douglas, Gustavo e Paulo André, Arthur Aguiar relembrou a eliminação de Bárbara ainda no primeiro mês do reality. Para o esposo de Maira Cardi, a modelo foi eliminada após distorcer uma fala dele.

“Paralelo a isso, a Bárbara criou uma história dentro do quarto dela de que eu tinha procurado a Naty, de que eu tinha conversado com a Naty pra juntar torcida contra ela. Isso nunca aconteceu”, continuou o ator.

“Essas situações prejudicaram ela. Uma ela criou, nunca existiu nem uma conversa entre eu e a Naty, seja qualquer outro assunto. Outra foi que ela deturpou a história. Em nenhum momento eu procurei o Eli, isso não aconteceu”, encerrou.

