Arthur analisa eliminação de Vyni no BBB 22: ‘realmente se anulou’

Arthur e Eliezer tiveram uma longa conversa na cozinha do BBB 22 durante a tarde desta segunda-feira (11). Na ocasião, Arthur relembrou a eliminação de Vyni e afirmou que o ex-brother pouco se posicionava no jogo. O seginer de unhas declarou que o cearense poderia continuar no jogo por causa de uma história de vida de superação, e o ator discordou.

“Mas o Tadeu bate nisso desde o início. Que é sobre aqui e não sobre a história. Se fosse sobre a história, a gente contava a história de todo mundo e o público decidia. Não precisava ficar 90 dias aqui. Não é sobre isso. Nunca foi. E acho que foi aí que eu acho que ele errou principalmente, na minha opinião. Ele realmente se anulou”, argumentou.

O affair de Natália acredita que a amizade com Vyni prejudicou o jogo do aliado. Porque, por um bom tempo, nossa relação ficou só entre nós dois. A diferença é que, por exemplo, eu ainda tinha troca com as pessoas da casa. […] Já tinha troca com você, com a Natália, com as meninas, com o Scooby. […] O Vyni não teve essas trocas, acho que foi muito eu e ele. Essa é a sensação”, concluiu.

