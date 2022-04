Arthur avalia motivos que podem eliminar Gustavo do BBB 22: ‘jeito explosivo’

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira (18) prometeu e entregou fogo no parquinho. Além dos emparedados falarem quem eles gostariam que estivesse no lugar deles no paredão, os brothers também tiveram que avaliar os motivos que fariam Gustavo, Eliezer e Paulo André deixarem a casa. Na ocasião, Arthur avaliou o jogo do bacharel em direito.

“Eu acho o Gustavo um jogador muito forte dentro da casa. […] Acho que quem faz muita coisa, ao mesmo tempo que tem muita torcida, pode ter torcida contra e isso pode ser um diferencial. Acho que se o Gustavo sair amanhã, vai ser muito mais por uma questão de junção de torcidas, também pelo jeito dele mais explosivo”, falou o ator.

Já Douglas fez comentários sobre Paulo André. “Nunca vi o P.A incoerente com nada que ele fez, que ele falou. Se ele sair, provavelmente vai ser a mesma coisa, por junção de torcida. […] Por formação de Paredão”, ponderou.

