Arthur comenta comportamento de Lina no BBB 22: ‘sabe construir narrativa’

esmo após o fim do jogo da discórdia desta segunda-feira (4), a dinâmica continuou rendendo conversa na casa do BBB 22. Durante um papo com os demais meninos do quarto Grunge, Arthur Aguiar fez comentários sobre o comportamento de Lina. Para o ator, a cantora é muito inteligente e tem uma ótima oratória.

“Ela é uma pessoa que sabe falar muito bem. Ela tem uma facilidade pra manipular as palavras, pra fazer palavras que parecem… Ela sabe construir uma narrativa muito bem. Ela é uma mulher muito inteligente, ela sabe fazer isso”, começou o brother.

“Quando ela deixa pra fazer isso no ao vivo e de uma forma que fica em aberto, que cabe uma interpretação, levanta uma situação que não acontece, que não tem motivo pra levantar. Quando acaba o ao vivo a gente vai e fala: ‘Por que você fez isso?’. ‘Ah, mas eu não fiz isso, se pareceu, não foi’. Já foi, mano, o ao vivo já foi. Você planta uma semente de um lugar que não tem. Qual o objetivo?”, continuou o ator.

Paulo André concordou com o amigo e relembrou o momento em que Lina o acusou de ter interferido na liderança dela. “Isso me entristece, saber que eu passo essa impressão pra ela”, declarou o atleta.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.