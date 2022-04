Arthur demonstra insegurança com último paredão do BBB 22: ‘medo de sair’

Arthur Aguiar segue inconformado com o fato de não ter apertado o botão na prova de imunidade. O brother, que perdeu a vaga na final para Paulo André, agora disputa a permanência na casa ao lado de Douglas e Eliezer. Em conversa com os demais participantes do BBB 22 neste domingo (24), o ator demonstrou apreensão com o resultado do paredão.

“O que você acha que vai acontecer hoje? Estou com medo de sair, vou ser sincero. Com medo mesmo”, falou o esposo de Maira Cardi para Paulo André.

“Cara, acho que tu não sai, não. A explicação que você falou, que foi a que faz mais sentido na minha cabeça. A questão de torcida, a oportunidade de tirar um cara forte. Se fosse, de fato, por que o Tadeu falou, não faria sentido ele sair, porque ele já tinha batido no Paredão com pessoas que queriam estar na reta final”, falou o atleta.

