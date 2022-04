Arthur desabafa com Eliezer sobre discussão com aliados: ‘cada um por si’

A discussão entre Arthur Aguiar e os demais meninos do quarto Grunge segue dando o que falar no BBB 22. Na madrugada deste sábado (16), o ator desabafou com Eliezer sobre o assunto. Ele afirma que não participou da conversa em que definiram que iam votar em quem tivesse ido há mais tempo no paredão.

“Eles tiveram essa conversa, mas eu não tava nela. […] Eles combinaram de ir em quem não ia faz tempo. Não contaram o meu Paredão [falso]”, começou o esposo de Maira Cardi.

“A gente chegou numa fase do jogo que é quase cada um por si. Eu realmente não sabia. Se eu soubesse e tivesse concordado, não teria reagido com surpresa, teria reagido com: ‘Tudo bem, eu sabia”, completou o ator.

“Eu achava que eles iam votar naquele contexto de, em comum acordo, colocar ele como peça pra eliminar um de nós”, reagiu Eli.

