Arthur questiona discurso de Tadeu no BBB 22: ‘A Jessi não conversa com ele’

Na noite desta segunda-feira (18), Arthur Aguiar conversou com Eliezer sobre o discurso de Tadeu Schmidt da eliminação de Jessilane. O ator questionou o momento em que o apresentador disse ter amado conversar com a professora.

“Agora, será que a Jessi conversava com o Tadeu quando ela tava sozinha? Ela falava muito, ela falava ‘Tadeu, não sei quê, não sei que lá. Acho que é isso. Ele devia ouvir e falar pra ela: ‘Ô, Jessi, calma, menina’. Só pode ser. Ela não tem como conversar com ele. Que loucura”, declarou o esposo de Maira Cardi.

Jessilane foi eliminada no último domingo (17) em paredão contra Arthur Aguiar, Eliezer e Douglas com 63% dos votos. Em seguida, uma nova berlinda foi formada com Paulo André, Eliezer e Gustavo.

