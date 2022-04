Arthur reclama de comida servida em festas no BBB 22: ‘não tem nada que eu gosto’

Arthur desabafou nesta quarta-feira (13) com os demais meninos do quarto grunge sobre as comidas servidas nas festas do BBB 22. O ator relatou que tem dificuldades e encontrar o que gosta de comer e que a diversidade diminuiu com o passar das comemorações.

O comentário do músico foi feito após Paulo André falar que não iria comer os petiscos servidos antes do evento para aproveitar as comidas. “Aprendi que não dá pra deixar pra festa, não. Chega na festa e não tem nada do que eu gosto e eu fico na pista”.

“As primeiras festas tavam animais. As primeiras festas estavam muito f*da. Não que a qualidade caiu. Jamais. Parece que nas primeiras festas estavam sendo mais ousados”, opinou o atleta.

Arthur concordou com o amigo. “E tinha bem mais diversidade. Mais pratos. Eu passei dificuldade na segunda festa da Jade e essa última”, acrescentou o esposo de Maira Cardi.

